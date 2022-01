Eerste Lang Leve de Liefde-baby op komst!

Het was vooral haar spirituele kant die Xanegay noopte niet verder te gaan met Melvin. En dat gevoel was wederzijds, ook hij twijfelde of ze wel bij elkaar zouden passen. Maar achteraf had Xanegay spijt als haren op haar hoofd.

Via sociale media spoorde ze haar date weer op, waarna het snel ging. Ze spraken af, werden verliefd, met een definitieve relatie als gevolg. Bovendien ontpopte Melvin zich vrijwel direct als een geliefde bonusvader voor haar zoontjes.

Spanje

Maar er is dus meer mooi nieuws voor het stel, Xanegay is in verwachting! Het kindje wordt verwacht in juli. Waar de oud-deelnemers zich overigens gaan settelen is nog onderwerp van gesprek, Melvin woont namelijk in Spanje.

Maar, zo zegt Xanegay: „Het is voor 65 procent zeker dat we, inclusief mijn jongens, uiteindelijk die kant op verkassen.”