Meghan Markle stopt met sociale media

De verloofde van prins Harry had ook nog een eigen lifestyleblog, The Tig, maar deze had ze in april 2017 al gesloten. De officiële reden van het sluiten van haar andere sociale media-kanalen is volgens Kensington Palace dat ze deze al een aantal maanden niet meer gebruikte.

Meghan bedankt via de verklaring iedereen die haar de afgelopen jaren heeft gevolgd.

De aanstaande prinses had in december 2017 nog 1,9 miljoen volgers op Instagram en meer dan 350.000 op Twitter. Haar Facebookpagina stond op bijna 800.000 'likes'.