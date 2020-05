Gaby Blaaser: bekrompen om te denken dat vrouwen geen porno kijken

„Ik denk dat iedereen dat wel kijkt”, antwoordt Blaaser op de vraag wat ze van porno vindt. „Het is zo bekrompen om te denken dat vrouwen dat niet kunnen kijken. Als het echt nog zo is dat mensen dat raar vinden, moet dat veranderen.”

„Ik vind het heel normaal”, besluit ze.

Blaaser is vanaf 20 mei te zien in het programma The Bachelorette. In deze Videoland-reeks gaat de 33-jarige brunette op zoek naar de ware liefde.