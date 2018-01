Boef wél welkom in de Achterhoek

Erdal Kaya, manager van de club, laat weten aan omroep Gelderland de massale boycot van de rapper overdreven te vinden. „Het is een jonge jongen, die maken fouten. Wij willen de rappers niet kapotmaken.”

Volgens Kaya heeft het te maken met de afkomst van de rapper. Zo zegt hij: „Het komt omdat hij een buitenlands tintje heeft. Dave Roelvink heeft ergere dingen gedaan en daar wordt niets over gezegd. Geen boycot.” Ook zegt hij extra maatregelen getroffen te hebben, nadat er opnieuw een oproep werd gedaan om Boef te trakteren op een bierdouche. „Daarom hebben we extra beveiliging geregeld voor het evenement. En we moeten Boef maar even vertellen dat 'ie een regenjas moet meenemen. Eentje van Gucci bijvoorbeeld.”

Onlangs plaatste Boef op Snapchat een filmpje waarin hij drie vrouwen, die hem hielpen nadat hij autopech had, uitmaakte voor ’kechs’ ofwel hoeren in straattaal. Hierna plaatste hij later nog een video waarin hij stelt dat vrouwen die alcohol drinken en rokjes dragen ook ’kechs’ zijn. Hoewel hij daarna alsnog zijn excuses aanbood, was het al te laat voor Boef: meerdere festivals schrapten hem uit hun programmering, een aantal radio-dj’s weigeren zijn muziek te draaien en raakte hij zijn contract bij het jongerenmerk GoFun Partyvakanties van Corendon kwijt.