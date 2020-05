Vera Lynn (103) oudste artiest ooit in Britse albumcharts

Haar wereldberoemde lied We’ll Meet Again zelf kwam binnen op nummer 55 in de lijst van meest beluisterde liedjes, doordat het honderdduizenden keren online werd gestreamd.

De 103-jarige zangeres stond de afgelopen weken flink in de belangstelling vanwege de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. We’ll Meet Again, dat een enorme hit was tijdens de oorlog, stond centraal tijdens de Britse ceremonies.

Elizabeth

We’ll Meet Again was ook een zin die koningin Elizabeth onlangs uitsprak in haar toespraak over de coronapandemie. Sindsdien is het lied ook in die context een belangrijk nummer geworden waar de Britten in deze moeilijke tijd steun uit putten.

Het iconische lied werd oorspronkelijk in 1939 uitgebracht, maar toen werden er nog geen hitlijsten bijgehouden; dit begon pas in 1952.