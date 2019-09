Caroline alweer TERUG naar Chateau Meiland

Werd er dinsdag door Talpa verklaard dat Caroline haar familie en vrienden teveel zou missen en de nodige irritaties in het gezelschap op het kasteel haar de koffers hebben doen pakken, woensdag stelt een woordvoerder van het programma bij Shownieuws dat zij alweer is afgereisd naar het Franse land. „Caroline is inmiddels niet meer in Nederland. Ze is alweer terug naar het Chateau, want de opnames gaan gewoon door.”

De woordvoerder benadrukt enkele malen dat er geen onenigheid is. „Er is geen sprake van ruzie. Het werk op het Chateau is gewoon te zwaar gebleken. Caroline maakt het seizoen gewoon af en zal daarna teruggaan naar Nederland. Dit is niet omdat er ruzie is, maar omdat Carolien gewoon terug wil naar Nederland

Irritaties

In de verklaring van Talpa stond dinsdag te lezen: „De familie Meiland en Caroline hebben zeven maanden lang onafgebroken in elkaars gezelschap verkeerd. In die periode zijn er uiteraard ook irritaties geweest. Daarnaast hebben haar gezondheid en het gemis van haar familie en vrienden Caroline doen besluiten om Chateau Meiland te verlaten.”

Caroline zelf bevestigde dat ze in de toekomst zal terugkeren naar Nederland en sprak daarin ook enkel haar waardering uit voor de Meilandjes. „Het is waar, ik zal terugkeren naar Nederland. Wij hebben zo hard gewerkt aan het prachtige Chateau, ik ben ka-pot! (…) Dit is een avontuur dat ik nooit zal vergeten en ik dank Martien, Erica, Maxime, Montana en Clairetje uit de grond van mijn hard. Dit neemt niemand mij meer af. Ondanks dat ik de afgelopen maanden in dit gezin heb mogen meedraaien, is het ook fijn om naar mijn eigen gezin terug te keren. Au revoir!”

