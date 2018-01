Voormalig zwemmer Van der Weijden boos op Dijkshoorn

In een lange reactie op Facebook verwijt Van der Weijden de columnist dat hij kennelijk nooit de moeite heeft genomen zich in hem te verdiepen. „Wat mij tegenvalt, Nico, zijn twee dingen. In de eerste plaats dat je in je column gewoonweg een onjuiste voorstelling van zaken geeft, terwijl je duidelijk nooit de moeite hebt genomen een training bij te wonen of je te verdiepen in mijn verhaal en motivatie voor mijn vrijwilligerswerk. Wat mij verder tegenvalt is dat je daarmee precies doet wat je anderen in je column verwijt: een mening over een persoon en een situatie de wereld in slingeren, zonder dat je de feiten kent. Jammer!”, aldus de zwemmer.

Maarten herinnert Nico er in zijn brief ook aan dat ze elkaar ontmoetten tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. „Enige tijd geleden hebben wij elkaar ontmoet toen ik mijn verhaal vertelde aan tafel bij DWDD, waar jij ook te gast was. Dat is je - als ik je column van deze week zo lees - kennelijk niet bijgebleven. Dus stel ik mij nog even netjes aan je voor. Maarten van der Weijden, kankerpatiënt op mijn 19e en vandaag de dag iemand die het geluk heeft gehad om te overleven. Geluk ja, iets wat ik overal waar ik mijn verhaal vertel, benadruk. Uit mijn mond zal je nooit horen dat ik „gevochten” heb tegen kanker, of het „overwonnen” heb. De luie waarheid is dat ik niets anders kon dan gaan liggen en de behandeling ondergaan.”