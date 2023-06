Peter Gillis 29 augustus voor de rechter in mishandelingszaak

De realityster zou zijn inmiddels ex-vriendin eind mei hebben aangevallen in zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. Het voormalige stel ontkende eerst dat er sprake is geweest van een mishandeling, later gaven zij toch toe dat er in mei „een incident in de privésfeer” had plaatsgevonden.

Kremers is in november gehoord bij de rechter-commissaris in de mishandelingszaak. Volgens het OM zou Gillis zijn vriendin in mei onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.