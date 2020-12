Hugh Grant: ’Renée Zellweger enige tegenspeelster waarmee ik door een deur kan’

Grant speelde de rol van Daniel Clever in Bridget Jones’s Diary uit 2001 en Bridget Jones: The Edge of Reason uit 2004. Clever was Bridgets vreemdgaande en onbetrouwbare vriend, die haar hart meerdere keren brak, voordat ze haar ware liefde Mark Darcey vond. Volgens Hugh was Renée de perfecte Bridget. „Ik ben gek op Renée, we kunnen het echt heel goed met elkaar vinden. Ze is niet alleen ontzettend getalenteerd, maar vooral een heel leuk en fijn mens.”

De Britse acteur vertelde dat hij regelmatig emails stuurt aan Renée. „Dat is hartstikke leuk, zo blijven we op de hoogte van wat er in elkaars leven gebeurt. Al moet ik zeggen dat haar mailtjes zo’n beetje 70 pagina’s per stuk beslaan, dus het kost even tijd om dat allemaal te lezen. Maar zonder dollen: Renée is een van de beste actrices die deze wereld ooit heeft voortgebracht.”