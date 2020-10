’Juan Carlos, ik ben je dochter!’

De Vlaamse Ingrid Sartiau weet het zeker: zij is een dochter van de Spaanse ex-koning Juan Carlos. Ⓒ Getty Images/Instagram

Is de Vlaamse INGRID SARTIAU een buitenechtelijke dochter van KONING JUAN-CARLOS? Met vers bewijs in een nieuwe rechtszaak wil zij aantonen wel degelijk over Spaans blauw bloed te beschikken. En de vrouw is niet de enige die zegt zeker te weten dat de verbannen ex-vorst haar biologische vader is. Tientallen mensen beweren hetzelfde! Voor iemand die er in zijn leven VIJFDUIZEND minnaressen op na zou hebben gehouden, niet heel raar…