BN’ers dolblij met knipbeurt

„Zelden zo blij geweest met m’n kapper!”, schrijft Dit was het nieuws-presentator Harm Edens bijvoorbeeld op Twitter. Ook bij radiomaker Erik de Zwart was de nood hoog. „Hulde aan alle kappers! Vanmorgen heeft René mij weer een beetje toonbaar gemaakt, met natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden”, zo meldt hij.

Zanger Danny Froger is eveneens gelukkig: „Oprecht blij voor mijn vriend dat hij eindelijk weer open is!” En ook Viktor Brand deelde een kappersselfie: „Veilig naar de leukste en beste kapper van Nederland!”

Haarstylist Mari van de Ven was zondagnacht al in de weer in zijn eigen salon. Direct na middernacht maakte hij al een aantal klanten blij met een knipbeurt.