Aanklager niet in hoger beroep tegen A$AP Rocky

„Ik geloof dat de daad had moeten resulteren in een iets hogere straf dan de twee maanden waartoe de rechtbank besliste, maar ik heb desalniettemin besloten om na de nodige overwegingen geen hoger beroep in te stellen”, zei Suneson in een verklaring.

De Amerikaanse rapper werd twee weken veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor een vechtpartij in Stockholm eind juni. Ook moet hij het 19-jarige slachtoffer, dat verwondingen opliep bij de mishandeling, een schadevergoeding van 1100 euro betalen. A$AP Rocky en zijn entourage werden begin juli gearresteerd en vastgehouden tot de laatste dag van het proces op 2 augustus. De zaak werd breed uitgemeten in de internationale pers en de Amerikaanse president Donald Trump probeerde tevergeefs om hem vrij te krijgen.