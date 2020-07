Jennifer Aniston: draag in godsnaam een mondkapje

„Ik snap dat mondkapjes oncomfortabel en onprettig zijn. Maar denk je niet dat het veel erger is dat zoveel zaken hun deuren moeten sluiten, mensen werkloos raken en medische hulpverleners zich een slag in de rondte moeten werken? Er zijn zoveel mensen overleden omdat we er niet genoeg aan doen”, aldus Aniston.

Ze vervolgt: „Ik geloof in het goede in de mens, dus ik weet dat we dit met z’n allen kunnen doen. Maar er zijn nog zoveel mensen in ons land die weigeren de noodzakelijke stappen te zetten om de curve omlaag te krijgen en elkaar veilig te houden. Ze zijn meer bezig met het idee ’dat hun rechten worden ontnomen’ door het dragen van een kapje. Deze simpele en effectieve manier om een steentje bij te dragen wordt nu tot iets politieks gemaakt, wat ten koste gaat van mensenlevens. Dit zou überhaupt niet eens een discussie moeten zijn.”

„Dus als je om andere mensen geeft, draag dan in godsnaam een mondkapje en moedig anderen aan dat ook te doen.”