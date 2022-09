Gevecht tegen het onmenselijke in ’Perfecte moord’

Wat: thriller

Wie: Helen Fields

Uitgever: Ambo Anthos

Het vormt een fikse klus voor hoofdinspecteur Ava Turner en haar team in Edinburgh. Zelf duikt ze er met haar hele hebben en houwen in, en dat doet ook inspecteur Luc Callanach, die op onderzoek wordt gestuurd in Frankrijk.

Doordat Fields het verhaal ontwikkelt zoals gezien door de ogen van meer personages, waaiert het overtuigend uit. Slachtoffers die de dood in de ogen zien en politiemensen die, vechtend tegen vermoeidheid, alleen maar meer vragen zonder antwoorden krijgen en zich tot het uiterste inspannen om het recht te doen zegevieren. Het ervaren en doorworstelen van wat voelt als ’de langste dag ooit’, alvorens de politie in actie kan komen, is scherp geschetst.

De wederwaardigheden op het hoofdbureau in Edinburgh (én dat in Parijs) scheppen een stevige basis, aangesterkt door de persoonlijke verhoudingen tussen Ava en Luc, maar ook tussen Luc en zijn voormalige Franse politiepartner Jean-Paul. Maar de echte kracht zit in de bizarre, maar vooral dieptrieste ervaringen die de slachtoffers te verwerken krijgen. En, van de weeromstuit, de onmenselijkheid van de criminele daders, die niets uit de weg gaan voor geldelijk gewin. Menselijkheid komt gelukkig nog terug via Natasha, Ava’s beste vriendin die kanker krijgt, maar ook helpt persoonlijke wonden te helen.

En dan is er de realistische nuchterheid. Van het gebruik van de reuzenbereklauw als wapen om mee te slaan tot de opmerking „Het vroor. Finlay Wilson had een beroerde nacht gekozen om te sterven.” Hard-boiled, zoals dat heet, en op een niveau dat we kennen van voorgangers van Fields als Chandler of Hammett.

✭✭✭✭ (4 uit 5)