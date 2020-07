Rechter wijst verzoek borgtocht Ghislaine Maxwell af

Haar advocaten wilden dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar vrij zou komen vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis, maar de rechter wil Maxwell niet laten gaan, omdat de kans groot is dat ze ervandoor gaat. De rechter verwees daarbij naar haar rijkdom en haar internationale connecties.

Maxwell verklaarde voor de rechtbank dat ze niet schuldig is. Ze deed dat via een videoverbinding vanuit haar cel in New York. De rechter bepaalde dat het proces over een jaar begint. Indien schuldig, kan ze tot 35 jaar celstraf krijgen.