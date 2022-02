3FM-dj Jorien Renkema in verwachting van eerste kind

„Lieve Sander, ben ik de enige die weet dat afgelopen december in het Glazen Huis niet vier, maar vijf mensen zaten?”, vroeg Renkema in de uitzending. „Huh?”, reageerde Hoogendoorn daarop. „Af en toe kwamen er wel mensen binnen. De cameraman was er wel vaak.”

„Het was zeg maar 4,1 mensje”, verklapte Jorien. „Ik ben zwanger!” Iedereen in de studio feliciteerde haar met het nieuws en ze kreeg ook meteen een cadeautje: een Sanders Vriendenteam-rompertje.

Afgelopen december betrok Renkema samen met 3FM-dj’s Hoogendoorn, Rob Janssen en Frank van der Lende het Glazen Huis in Amersfoort voor Serious Request, om geld op te halen voor Het Wereld Natuurfonds. Toen was Renkema dus al zwanger, vertelde ze.