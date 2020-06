Familie Prince deelt handgeschreven briefje over tolerantie

„Er is in deze wereld niets lelijkers dan onverdraagzaamheid tussen zwart, wit, rood, geel, jongen of meisje”, krabbelde de zanger neer, afsluitend met nog een keer het woord ’intolerantie’. De nabestaanden schrijven daarbij: „Prince sprak zich zijn hele leven uit tegen intolerantie. In dit briefje schreef hij een boodschap die nog altijd actueel is.”

Later zondag deelden ze de clip Baltimore, een protestnummer dat Prince schreef naar aanleiding van de dood van Freddie Gray, een Afro-Amerikaanse man die net als George Floyd zijn arrestatie niet overleefde. In de post herhalen de nabestaanden van de zanger de boodschap die Prince op het einde van die videoclip deelde: „Het stelsel is kapot. We hebben de jonge mensen nodig om het weer te maken. We hebben nieuwe ideeën nodig, nieuw leven.