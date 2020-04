Tante Es beleeft comeback op Instagram

Tante Es verscheen tijdens een sessie op Instagram en sprak onder meer met cabaretier Rayen Panday. Panday zou twee weken geleden met zijn nieuwe show in première gaan, maar de feestelijke aftrap van zijn tournee kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Het is niet duidelijk of Raymann vaker online te zien gaat zijn als Tante Es, maar de fans reageerden zeer enthousiast. De 53-jarige cabaretier meldde een aantal jaar geleden klaar te zijn met zijn alter ego, dat seizoenen lang te zien was in zijn talkshow Raymann is laat.

Maar in een interview medio vorig jaar liet de komiek doorschemeren te werken aan een nieuw programma waarin al zijn typetjes weer te zien zouden zijn. „Omdat ik financieel zo afhankelijk was van Tante Es, kreeg ik er minder plezier in”, bekende hij. „Als ik die jurk aantrok, dacht ik: gaan we weer. Door haar te vernieuwen, maak ik het voor mezelf weer leuk.”

Raymann zou momenteel op tournee zijn met de musical Hello Dolly!, waarin hij de mannelijke hoofdrol deelde met Paul de Leeuw. Maar ook Hello Dolly! moest daags na de première worden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Het is de bedoeling dat de tournee na de zomervakantie verder gaat.