Linda de Mol: ik heb wat uit te zoeken met Jeroen

Inmiddels zijn de twee meer dan een jaar na de Boos-aflevering gezien in de stad van de liefde. In een verklaring aan Shownieuws laat zij daarover weten: „Ik ben niemand een verklaring schuldig: dit gaat namelijk over mijn privéleven. Het enige dat ik erover wil zeggen is dat ik na een jaar tot de conclusie gekomen ben dat ik iets uit te zoeken heb. En daar wil ik het bij laten.” Haar manager Xenia Kasper bevestigt dit statement zaterdagavond desgevraagd aan De Telegraaf.

Hoewel juicekanalen eerder al suggereerden dat Linda en Jeroen elkaar nog zagen, heeft Linda in september daarover gezegd: „Voor iedereen in de media die er zo vreselijk druk mee is: nee, we zijn beslist niet weer bij elkaar. We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag.”

In de editorial in haar blad schreef ze in december vorig jaar terugblikkend op 2022 dat het mede vanwege de scheiding ’een kutjaar’ was. „En dus begin ik 2023 met de best ingewikkelde zoektocht naar wat me weer gelukkig maakt.”

Na de aflevering van Boos wist Privé vorig jaar te onthullen dat Jeroen vertrok naar Amerika om daar in een kliniek af te kicken van de verslaving die hem tot het grensoverschrijdende gedrag aanzette.