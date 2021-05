Paul de Leeuw presenteert dagelijkse Songfestivalshow

„In Open Up Daily, de talkshow die over de wereld te zien is, ga ik met mijn gasten in gesprek over alles wat er gebeurt rondom het Eurovisie Songfestival in Rotterdam”, vertelt De Leeuw. „We praten over het laatste nieuws, maar ook over alles wat er te zien is in Rotterdam. En natuurlijk is er elke dag veel muziek, heel veel muziek.”

De eerste uitzending op maandag 17 mei staat in het teken van inclusiviteit en sluit aan bij het thema van het 65e Eurovisie Songfestival: Open Up. Er wordt gesproken over onderwerpen als diversiteit, vooroordelen en jezelf zijn. Onder meer Lisa van Ginneken, het eerste transgender-Kamerlid, en Thorn Roos de Vries, non-binaire activist en drag king, zijn te gast.

OG3NE komt op 18 mei samen met de Ierse Johnny Logan langs. Woensdag doet de Russische inzending van 2016, Sergey Lazarev, de studio aan. Op vrijdag is KEiiNO, de inzending van Noorwegen van 2019, te gast. De line-up voor zaterdag 22 mei wordt later deze week bekendgemaakt.