Sanne Vogel laat eierstokken preventief verwijderen

In november vorig jaar vertelde Vogel in het tv-programma De Geknipte Gast dat ze zich zou laten opereren omdat bij haar een kankergen is vastgesteld. Om diezelfde reden liet ze eerder al preventief haar borsten verwijderen.

„Ik voel me goed en ik ben dankbaar dat ik dankzij die geweldige artsen, de wetenschap en ons zorgstelsel dit afgrijselijke gen voor heb kunnen zijn”, laat Vogel weten. „Ik had dat mijn oma, haar zussen, mijn tante en verre achternichten ook zo gegund.”

In 2019 kreeg Vogel samen met haar partner Melchior een tweeling. De kinderen heten Bella en Loewy.