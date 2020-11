’Royals woedend over ’leugens’ in The Crown’

Ⓒ Getty Images / Netflix

De Britse royals zijn naar verluidt woedend over de nieuwste verhaallijnen in de hitserie The Crown. In het vierde seizoen, dat vanaf vandaag te zien is, ligt de nadruk op de relatie - en met name de problemen - tussen prins Charles en Diana. Vrienden van de prins halen stevig uit naar show en vragen zich bovendien af hoe het in hemelsnaam kan dat Harry en Meghan een deal hebben gesloten met een streamingsdienst die profiteert van de worstelingen binnen de familie.