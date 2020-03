Whoopi Goldberg presenteert programma vanuit thuisquarantaine

Ⓒ ANP

Hoewel de Amerikaanse talkshow The View nog als een van de weinige dagelijkse live-programma’s wordt uitgezonden vanuit een televisiestudio, doet Whoopi Goldberg haar presentatie vanuit huis. De actrice is uit zelfbescherming thuis in quarantaine gegaan nadat ze vorig jaar te kampen had met een dubbele longontsteking. Dit meldt Page Six.