Willibrord Frequin doet boekje open over sekspartners Katja Schuurman

Voor het programma Beter Laat Dan Nooit ging Willibrord samen met Katja Schuurman als reisleidster op pad en leerde hij de brunette een stuk beter kennen. In gesprek met Nieuwe Revu vertelt Frequin dan ook dol te zijn op de presentatrice. „Katja vind ik een geweldige verschijning”, begint hij zijn verhaal.

„Automatisch trekken alle mannenogen naar haar toe als ze voorbij schrijdt. Vorig jaar werd Beter Laat Dan Nooit gepresenteerd door Olcay Gulsen, ook een lekker ding eerste klas. Zij heeft het excellent goed gedaan, maar ik zie in Katja een vervangster van hetzelfde kaliber. En dan doel ik niet alleen op de cupmaat”, grapt hij.

Als we Willibrord mogen geloven is hij zeker niet de enige bekende Nederlander die onder de indruk is van haar verschijning. „Jullie weten vast wel dat ze een heel voetbalteam aan bekende mannen heeft versleten”, vertelt hij waarna hij alle bij hem bekende mannen opsomt: Ray Slijngaard, Ferenc Lorch, Fedja van Huêt, Egbert-Jan Weeber, Johnny de Mol, Thom Hoffman, Winston Gerschtanowitz, Willem Endstra, Teun Kuilboer en natuurlijk Thijs Römer.

„Nee, ik sta niet in haar rijtje”, gaat hij verder. „Ik ben gelukkig met mijn Gesina. Maar Katja ziet er nog steeds onvoorstelbaar mooi uit. We genieten van haar aan de andere kant van de oceaan, ik wel in elk geval.”

Vorige maand werd bekend dat Katja Schuurman samen met haar partner Freek van Noortwijk een kindje verwacht. „We hebben hier nog een laatste echo gedaan, want ik wilde zeker weten of alles goed was”, vertelde ze in De Wild in de Middag. „Het is nu twaalf weken en het is helemaal goed.”