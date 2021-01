TikTok-musical Ratatouille brengt 1 miljoen dollar op

De onlinemusical werd in een aantal maanden in elkaar gezet. Het idee begon bij een TikTok-liedje over Remy de rat, de hoofdpersoon in de Disney/Pixar-animatiefilm uit 2007. Het filmpje ging viral op de app en steeds meer makers deden een duit in het zakje voor de fictieve show. Zo werden meer liedjes, choreografie en decors bedacht en werd er zelfs een neppe playbill ontworpen.

Fans spraken massaal hun wens uit voor een echte productie, en nadat Disney/Pixar zijn zegen gaf, ging Seaview Productions in samenwerking met TikTok aan de slag met de realisatie van de onlinemusical. De show wist zelfs een aantal Broadway-sterren aan zich te binden om de crowdsourced nummers ten gehore te brengen. Zo was Adam Lambert te zien als Remy’s broer Emile en schitterde Ashley Park als chefkok Colette op het digitale doek.