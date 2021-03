Piers Morgan verdedigt Sharon Osbourne: ’Recht van vrijheid van meningsuiting’

„Wat mij en Sharon is overkomen gaat niet meer over Meghan. Dit gaat verder dan een hertogin met waanvoorstellingen”, valt te lezen in de column, waarmee hij de stilte na zijn plotselinge vertrek doorbreekt. Hij doelt op het interview van Oprah Winfrey waarin Meghan onder meer aangaf zelfmoordgedachten te hebben gehad door de grote druk die zij had ervaren sinds zij een relatie heeft met prins Harry. Ook vertelde zij dat het koningshuis zorgen had geuit over de huidskleur van haar toen nog ongeboren baby Archie.

Door het vertrek van Osbourne en hemzelf is volgens Morgan de vrijheid van meningsuiting in gevaar. „De stille meerderheid is doodsbang van de politiek correcte beweging die iedereen in de ban doen die niet met hen akkoord gaat”, schrijft hij.

Excuses aanbieden

Volgens Morgan zitten hij en Osbourne daarom in hetzelfde schuitje. De vrouw van rocker Ozzy Osbourne wordt beschuldigd van racisme na een discussie met een van haar medepresentatoren. Osbourne kreeg in de veelbesproken uitzending een woordenwisseling over het feit dat Osbourne haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij had uitgehaald naar Meghan Markle na haar interview met Oprah Winfrey.

Morgan stelde de uitspraken van Meghan in twijfel tijdens het programma Good Morning Britain. Hij zei „misselijk te worden van het schandelijke interview.” Co-presentator Alex Beresford reageerde hier dinsdag op door te zeggen dat de presentator altijd al negatief over Markle was geweest en zich al jaren negatief over haar uitliet. Hierop rende Morgan boos de studio uit.

„Achteraf gezien had ik dat beter niet kunnen doen, maar ik moest even afkoelen”, schrijft Morgan. „Ik dacht dat het opgelost zou zijn. Maar nee. Blijkbaar moest ik publiekelijk mijn excuses aanbieden omdat ik Meghan niet geloof. Maar dat wilde ik niet, omdat ik achter mijn standpunten blijf staan.” Toen hij hoorde dat zijn baas overwoog hem te ontslaan, was hij nog bozer. „In een vrije, democratische samenleving zou het mij toegestaan moeten zijn om iemand niet te geloven. Ik liet de eer dus aan mezelf.” Morgan stapte per direct op.