J-Lo en A-Rod bieden 1,5 miljard op honkbalclub New York Mets

Zangeres Lopez en oud-honkballer Rodriguez, beide geboren en getogen in New York, vormen sinds 2017 een stel en verloofden zich vorig jaar. De 44-jarige Rodriguez speelde een groot deel van zijn carrière in de Major League voor New York Yankees, waarmee hij in 2009 de World Series won. De veertienvoudig All Star stopte in 2016.

Donderdag was de laatste dag waarop geïnteresseerde partijen een bod konden uitbrengen op de Nets. De Wilpon-familie gaat nu bekijken met welke partijen het in gesprek wil gaan. Ze hopen voor het einde van het jaar de Mets te hebben verkocht.