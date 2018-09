Woede over prijskaartje reshoots Mark Wahlberg

Tegenspeler Michelle Williams, die minstens zo’n grote rol als Wahlberg heeft, kreeg slechts 1000 dollar. Producent Judd Apatow, een van de machtigste mannen van Hollywood, stelde op Twitter dat het „zo’n bizar verhaal is dat het bijna niet te geloven is. Bijna.” Actrice Jessica Chastain gaf subtiel commentaar op het nieuws door het spel van Williams in de film te prijzen. „Zij is een briljante actrice. Haar prestatie is meer waard dan slechts 1 procent van het bedrag dat haar mannelijke tegenspeler kreeg.”

Het nieuws deed sowieso wenkbrauwen fronzen, want regisseur Scott stelde eerder dat alle acteurs de reshoots hadden gedaan zonder nieuwe betalingen. All the Money in the World vertelt over de ontvoering van de kleinzoon van miljardair J.P. Getty in de jaren zeventig. De oliemagnaat weigerde in eerste instantie het losgeld te betalen. Pas toen het oor van zijn kleinzoon werd afgesneden, ging Getty toch overstag.

Lauwe reacties

De rol van Getty werd eerst gespeeld door Spacey; in de uiteindelijk versie nam Christopher Plummer de rol over. Williams speelt zijn schoondochter en de moeder van de ontvoerde knul. Wahlberg speelt een oud-FBI-agent die Getty heeft aangesteld als onderhandelaar.

De film, die door de critici zeer gematigd werd ontvangen, draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.