South Park komt met tweede coronaspecial

South ParQ The Vaccination Special duurt een uur en is op 10 maart te zien in Amerika op de zender MTV2. Wanneer de aflevering in Nederland op tv komt, is nog niet bekend. De aflevering is een vervolg op de special van vorig jaar.

De Amerikaanse serie South Park is al sinds 1997 een kijkcijferhit. In de animatieserie, bedoeld voor volwassenen, worden de kinderen Kyle, Stan, Eric en Kenny gevolgd in hun avonturen. De serie kreeg meerdere Emmy Awards.