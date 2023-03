Loiza Lamers wil kind met vriend Jelle

„Dat is iets dat we moeten gaan ontdekken, waar we over zouden moeten praten”, vervolgt Lamers. Nu ze „ouder wordt” en vriendinnen om haar heen zwanger zijn, voelt zij „heel veel geluk voor hen.” „Maar ik voel ook wel een bepaald verdriet soms. Dat ik denk van: O, ik wil het ook zo graag meemaken.”

„Het is gewoon jammer dat ik dat niet meemaak op die manier”, zegt het model. „Het baby’tje in mijn buik, wat van mij komt, dat kan gewoon niet”, aldus Lamers, die transvrouw is.

Dat ze geen kinderen van zichzelf kan krijgen, hoeft volgens haar niet te betekenen dat ze een eventuele baby niet als eigen familie kan zien. „Een van mijn beste vriendinnetjes is twee jaar terug bevallen. Dat kindje voelt zo eigen. (...) Die kleine, die staat op de achtergrond van mijn telefoon. Het voelt niet als mijn kind, maar het voelt als echt mijn nichtje. Terwijl het van m’n beste vriendin is.”