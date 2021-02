Phoebe Bridgers: ’Marilyn Manson had een verkrachtkamer’

Phoebe Bridgers (26) was lange tijd fan van de shockrocker, maar dat veranderde nadat ze een rondleiding kreeg door het huis van haar idool. „Toen ik een tiener was, ben ik samen met wat vrienden naar het huis van Marilyn Manson gegaan. Ik was een enorme fan”, schrijft ze op Twitter. „Eén kamer omschreef hij als zijn verkrachtkamer. Ik dacht dat het gewoon slechte corpsballenhumor was. Vanaf dat moment was ik geen fan meer. Ik steun iedereen die naar buiten heeft durven treden.”

Manson is door minstens vijf vrouwen beschuldigd van misbruik. Zelf ontkent hij alle aantijgingen. „Mijn werk en leven zijn altijd magneten geweest voor controverse, maar de recente beschuldigingen aan mijn adres zijn ernstige vervormingen van de waarheid.” Toch heeft zijn platenmaatschappij de shockrocker al wel laten vallen. Bridgers gelooft echter dat iedereen van zijn gedrag af wist. „Zijn label wist het, het management wist het en de band wist het. Dat ze nu afstand nemen en doen alsof ze geshockeerd zijn, is gewoon zielig.”

