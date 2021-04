Justin Bieber onder vuur vanwege dreadlocks

Bieber had vijf jaar geleden ook al dreadlocks en toen waren zijn fans daar ook niet blij mee. En nu begaat hij volgens hen dezelfde ’fout’. Justin postte een foto op Instagram met zijn nieuwe look en direct daarna stroomden de reacties binnen.

„Dude...ik hou van je, maar dit kan echt niet. Dit is zo ongepast, je zou beter moeten weten. Zei je onlangs niet dat je je verdiept had in de zwarte cultuur? Nou, dit kapsel bewijst het tegendeel. Het is niet aan jou om een ’zwarte’ haardracht te nemen”, aldus een volger. Een ander schrijft: „Ik ben teleurgesteld in je. Fantastisch dat je je hebt uitgesproken over George Floyd en Breonna Taylor, maar ga nu niet ineens doen alsof je een ’black dude’ bent. Dit kapsel is echt een belediging voor de zwarte gemeenschap.”