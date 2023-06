Prins Harry in rechtbank: ’Voicemails Charles kunnen gehackt zijn’

Advocaat Andrew Green gaat in de rechtszaal verder met zijn kruisverhoor van prins Harry.

Dieptepunt bereikt

In de verklaring van Harry staat te lezen dat hij vindt dat zowel de pers als de regering „een dieptepunt” bereikt hebben. „De democratie faalt wanneer de pers de regering niet kritisch volgt en niet ter verantwoording roept, maar er in plaats daarvan voor kiest om met hen in bed te kruipen zodat ze de status quo kunnen garanderen.”

Hij zegt „om de journalistiek als beroep te redden” dat journalisten „die mensen in de media moeten ontmaskeren die de privileges en bevoegdheden van de pers hebben gestolen en illegale of onwettige middelen hebben gebruikt voor hun eigen gewin en agenda.”

16e verjaardag

Het derde artikel met de kop ’Harry’s tijd aan de bar’, beschrijft het uitstapje van de prins naar een Chelsea pub met vrienden voor zijn 16e verjaardag in 2000. In zijn getuigenverklaring zegt Harry dat hij niet weet „hoe iemand had kunnen weten dat ik in deze pub was, op dit tijdstip, om daar foto’s van mij te maken.” Prins Harry vertelt de rechtbank dat hij met de auto zou zijn gekomen en niet door de straat zou zijn gelopen om bij de pub te komen.

Andrew Green vraagt de royal of de informatie over zijn verblijfplaats is verkregen door telefoonhacking. „Dat zou je de journalist moeten vragen”, antwoordt Harry. „Dus je beweert dat niet?” vraagt Green - de hertog zegt van wel. „Op basis van wat?”

„Ik geloof niet dat het als getuige mijn taak is om het artikel te construeren of te instrueren welke delen wel of niet onrechtmatig verkregen zijn, dat zou de journalist moeten doen”, zegt Harry.

Drugsgebruik

Een ander artikel dat deel uitmaakt van de aanklacht van Prins Harry - dit is van januari 2002 - wordt ook besproken. De voorpagina kopte ’Harry nam drugs’ en meldde dat de prins betrokken was bij drugsgebruik met vrienden in een Londense pub. Dit volgde op een eerste verhaal uit News of the World.

Prins Harry beschuldigt in zijn getuigenverklaring de auteur van het artikel, Gerard Couzens, van „betrokkenheid bij onwettige praktijken voor het verzamelen van informatie.„Hij beschrijft het effect van het artikel op hem en zijn vrienden door te zeggen: „Het feit dat de journalisten van probeerden een aantal van mijn vrienden in het verhaal probeerden mee te slepen met hun naam en hen ten schande wilde maken, dat maakt me misselijk.”

„Ik had niet alleen de stress en zorgen over wie ik kon vertrouwen met alle persoonlijke details over mezelf, maar ik wist ook dat ik me zorgen moest maken over iedereen die op het punt stond een doelwit te worden.”

In de rechtbank zegt de hertog van Sussex dat hij gelooft dat het artikel het product was van onwettige informatieverzameling. „Geen specifiek telefoonhacking?” vraagt Andrew Green. Harry zegt dat hij niet zeker weet hoe de twee gescheiden zijn.

Voicemails Charles

In het artikel over zijn vermeend drugsgebruik wordt prins Charles omschreven als „bijzonder ongerust” en vervolgens „geweldig opgelucht” toen hij te horen kreeg dat Harry enkel cannabis had gebruikt. Harry wijst erop dat zijn vader in dat artikel wordt geciteerd, maar volgens de advocaat van MGN gaat het om „omschrijvingen van gevoelens.”

De advocaat vraagt Harry of hij denkt dat de journalist de voicemails van zijn vader heeft gehackt. Volgens Harry „was er inderdaad mogelijk onwettige informatiegaring, ja.”

Andrew Green vraagt Harry of het niet zo is dat het hem vooral stoorde dat het nieuws over zijn drugsgebruik uitlekte, dan het eigenlijke artikel op zich. Maar volgens Harry zorgde dat artikel voor „veroordeling” in zijn omgeving. „Die titel en dat artikel hadden een grote impact op mij. Ook al las ik het niet, de mensen rond mij deden dat wel.”