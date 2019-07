Idris Elba verklapt details royal wedding Meghan en Harry

In gesprek met BBC Radio 1 Xtra vertelt Idris dat een van de liedjes I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston was. „Of het los ging? Man, dat gebeurde bij heel veel liedjes. Meghan had me een playlist gestuurd”, zei Idris.

De gasten kregen waarschijnlijk ook wat hiphop voor de kiezen. „Er zat ook wat West Coast bij. Dat is alles wat ik zeg”, aldus Idris. Of het om artiesten als Dr. Dre of Tupac gaat, wilde de acteur niet kwijt. „Dat ga ik echt niet naar buiten brengen. Dat is niet eerlijk. Vraag het maar aan Meghan en Harry.”

Harry en Meghan trouwden vorig jaar mei met elkaar. Bij de ceremonie waren vele bekende gezichten aanwezig. Naast Idris kregen bijvoorbeeld James Blunt, Oprah Winfrey, Marcus Mumford, Elton John en Joss Stone een uitnodiging. Ook George en Amal Clooney, David en Victoria Beckham en James Corden woonden de ceremonie bij.