Harry Styles: nieuw album is ’intiemer’ dan eerder werk

Niet alleen is het album op een intiemere manier gemaakt, ook in de muziek zelf is die „intimiteit” terug te horen. Het is zijn „favoriete album op dit moment”, dat meer elektronische muziek bevat dan zijn eerdere albums, vertelt Styles.

Het nieuwe album van de artiest verschijnt vrijdag en is de opvolger van Fine Line uit 2019. Op dat album staan hits als Watermelon Sugar, Lights Up en Adore You. De zanger bracht in 2017 zijn eerste soloplaat Harry Styles uit. Op 9 juli treedt Styles op in de Ziggo Dome, als onderdeel van zijn Love On Tour-tournee.