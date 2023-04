Hond Yvon Jaspers aan beterende hand: ’Hij loopt, snuffelt en eet weer’

„Tom gaat langzaam vooruit”, deelt Jaspers op Instagram. „De wonden zijn heel vervelend en het is een getob om ze te laten genezen. Bijna dagelijks een bezoekje aan de dierenarts. Maar hij loopt, snuffelt en eet weer. Geduld en vertrouwen. En heel veel chillen in de zon.”

Tommy is sinds 2016 in het populaire Kro-Ncrv-programma te zien. De 11-jarige hond lag elf weken geleden ook al in de lappenmand om te herstellen van een operatie. Die had hij nodig nadat hij tijdens het stoeien zijn kniebanden had gescheurd. Ook zijn meniscus bleek verbrijzeld. Het betekende dat de hond niet meekon met de draaidagen voor het komende seizoen van Boer zoekt vrouw.