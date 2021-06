Hoofdredacteur Libelle: ons blad is wel met de tijd meegegaan, Johan Derksen niet

Johan Derksen Ⓒ ANP/HH

De Libelle is wel met zijn tijd meegegaan, in tegenstelling tot Johan Derksen. Dat stelt Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder zaterdag in reactie op de uitlatingen van de voetbalanalist in het programma De Oranjezomer. Derksen schoffeerde vrouwelijke NOS-analisten Suze van Kleef en Mandy van den Berg en stelde dat deze vrouwen vroeger ’de Libelle lazen en gingen breien’.