Cardi B reageert op geruchten over scheiding van Offset

„Al deze onzin had niet verder van de waarheid kunnen afliggen. Maar die roddels worden verzonnen door mensen met blogs die een hekel aan me hebben. En daarom vertel ik jullie nu die bullshit niet te geloven. Zo beweert iemand dat ik ga scheiden om aandacht te krijgen. Yeah right, alsof ik voor de lol 20.000 dollar aan advocatenkosten kwijt wil zijn”, aldus Cardi.

Ze vervolgt: „Waarom zou ik aandacht willen hebben en daarbij bovendien Offset in een lastige positie brengen? Ik ga heel goed met zijn moeder om, dus er is absoluut geen reden om dit als een publiciteitsstunt te zien. De reden waarom we uit elkaar gaan is, omdat ik klaar was met ruziemaken. Ik had er genoeg van om niet meer nader tot elkaar te kunnen komen.”

Cardi en Offset zouden uit elkaar zijn gegroeid. „Ik ben vier jaar samen geweest met deze man, heb een kind met hem, maar soms raak je nou eenmaal van elkaar verwijderd. Dat is wat er is gebeurd, verder niets. Hij verwacht geen baby bij een andere vrouw, dat is echt complete bullshit.”

Het stel trouwde in september 2017 en verwelkomde in juli 2018 hun dochter Kulture. In december 2018 wilde Cardi al van Offset scheiden, nadat ze erachter kwam dat hij was vreemdgegaan. Na vele excuses en lange gesprekken besloten ze er in januari 2019 toch weer voor te gaan. Ondanks deze poging slaagden ze er niet meer in om hun huwelijk te redden. Op 14 september vroeg Cardi officieel de scheiding aan.