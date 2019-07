Cast OITNB richt fonds op

De serie vertelt over de gebeurtenissen van een grote groep vrouwen in de fictieve Amerikaanse gevangenis Litchfield. De serie geldt als een van de boegbeelden van Netflix en won vele tientallen grote prijzen. OITNB, zoals de afkorting luidt, wordt geprezen om de balans tussen humor en ontroering en om de messcherpe manier waarop de tijdgeest en de polarisatie in de Amerikaanse samenleving worden verbeeld.

Het fonds is vernoemd naar Poussey Washington, één van de donkere personages die drie seizoenen geleden door politiegeweld om het leven kwam. Volgens de makers is haar verhaal en haar lot vergelijkbaar met dat van veel andere vrouwen in de Verenigde Staten. Het fonds ondersteunt acht bestaande non-profitorganisaties die zich al inzetten voor problemen die ook in de serie voorbijkomen. Zo strijden ze voor een hervorming van het rechtssysteem en de bescherming van immigranten.

Het laatste seizoen van Orange Is The New Black is vanaf vrijdagochtend te zien op Netflix. De eerste recensies zijn lyrisch.

Bij de première van het zevende seizoen ontbrak echter één actrice, Taryn Manning. Zij gaf daar op Instagram een mysterieuze verklaring voor, die tot zorgen leidde bij haar fans.