Ruzies bandleden Pink Floyd blokkeren verkoop rechten van 500 miljoen

Pink Floyd was van van plan de muziekcatalogus voor een recordbedrag van 500 miljoen dollar (475 miljoen euro) te verkopen, één van de duurste verkopen van muziekrechten ooit. Onder de geïnteresseerden bevonden zich grote namen als Blackstone, Sony Music en Warner Music. Het veilingproces begon in mei, maar kent nu al enkele maanden vertraging door de ruzies en loopt volgens Financial Times uit op een drama.

Moeilijke factoren zijn het gegeven dat Roger Waters in Amerika woont en de andere leden in het Verenigd Koninkrijk en de al jarenlange gespannen relatie van Waters met Dave Gilmour. Bieders stellen tegenover de Amerikaanse krant dat het ’onmogelijk’ is om zo een deal te sluiten, zelfs als ze uiteindelijk een koper hebben gekozen, omdat ’de bandleden ook zonder enige aanleiding voortdurend ruzie maken’. Zij noemen de persoon die adviseert in de onderhandelingen ondertussen al een mediator. Dat Waters afgelopen week onder meer vertelde op een moordlijst van Oekraïne te staan, hielp ook niet mee.

Toch is de bieders beloofd dat de onderhandelingen weer opgepakt worden zodra is uitgezocht hoe de deal belastingtechnisch aantrekkelijk kan worden gesloten. Zij hopen dan ook dat er de komende weken toch een overeenkomst kan worden gesloten.

De bandleden verkopen hun catalogus in navolging van sterren als Bob Dylan en Bruce Springsteen, die daar ook honderden miljoenen aan over hielden.