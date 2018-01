Weinstein aangevallen na diner in restaurant

De producent zat met zijn mentor van de kliniek, die hem van zijn seksverslaving moet afhouden, te eten bij Elements restaurant in Scottsdale. Er kwamen twee mannen aan de tafel naast hen zitten. De ene, Steve, wilde graag op de foto met Weinstein. Hij ging bij Weinsteins tafeltje staan, complimenteerde hem met zijn films en vroeg of hij een foto van hen beiden kon maken. Volgens Steve werd Weinstein daarop agressief. „Hij zei dat ik moest opdonderen.”

De restaurantmanager heeft een andere versie van het verhaal. Volgens hem was Weinstein heel sympathiek tegen de man. „Hij zei beleefd dat hij liever nu geen foto zou willen maken. Toen schudden ze elkaar de hand en ging de man terug naar zijn tafel.”

’Twee keer in het gezicht’

Weinstein en zijn mentor verlieten toevallig het restaurant op hetzelfde moment als Steve en zijn gezelschap, rond negen uur in de avond. Steve had naar eigen zeggen flink wat gedronken. Hij gaf zijn mobiel aan zijn compagnon en zei dat hij moest filmen wat er nu zou gebeuren. Vervolgens liep hij op de gevallen filmproducent af, zei: ’Je bent een stuk stront voor wat je al die vrouwen hebt aangedaan’, en sloeg hem twee keer in het gezicht. Weinstein zou achteruit gewankeld hebben en bijna op de grond gelegen hebben.

Ook hierop heeft de restaurantmanager een andere kijk op de gebeurtenissen. „Ja, hij probeerde wel te slaan, maar de stoten kwamen niet aan. De man was dronken en had totaal geen beheersing over zijn lichaam.”

Waar de twee het wel over eens zijn: het liep met een sisser af. De man die bij Steve was, vroeg nog of Weinstein de politie wilde bellen naar aanleiding van het incident. Dat wees hij af, waarop iedereen het restaurant verliet.