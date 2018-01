Buren Fajah Lourens ongerust door De Kist

In het programma, dat al sinds 2009 op de buis is, reist presentator Kefah Allush met een klein geel autootje (met een kist) door het land om met bekende Nederlanders over de dood te praten. De buren van Fajah kenden het programma kennelijk niet en vroegen zich af of er wat aan de hand was met de bekende buurvrouw.

Agenten kwamen langs om een kijkje te nemen, maar kregen al snel door dat er sprake was van een misverstand, zo laat een woordvoerder van de EO weten. De programmamakers ter plaatse legden aan de politie uit dat ze bezig waren met opnames, waarna de agenten weer vertrokken.

De Kist is iedere zondagavond te zien op NPO 2. De aflevering met Fajah Lourens staat op de planning om volgende maand uitgezonden te worden.