Dit draagt koningin Máxima op Koningsdag

Koningin Máxima heeft een outfit aan van het Belgische modehuis Natan uit een eerdere collectie. Haar hoed komt van Fabienne Delvigne, zo meldt de website Modekoningin Máxima. Ook prinses Amalia en prinses Ariane hebben gekozen voor Natan. Amalia draagt een blauwe blouse van het modehuis, Ariane een blauwe jurk.

Prinses Alexia heeft gekozen voor een jurk en een vestje van Maje. Het tasje dat ze bij zich draagt, heeft haar moeder in 2007 al eens gebruikt toen ze, jawel, ook in Eindhoven was.

Máxima droeg de afgelopen jaren vaker kleding van Natan tijdens Koningsdag. Zo had ze in 2019 in Amersfoort een linnen culotte aan met een linnen top van het modehuis. In 2016 koos ze voor een satijnen rok met een zijden top. En ook in 2015 ging ze voor Natan, voor een roze jurk.

Koningsdag 2019 Ⓒ ANP/ HH

Koningsdag 2017 Ⓒ ANP/ HH