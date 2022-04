Hugo Logtenberg stopt bij Op1: ’Het is een vrij strak format’

De presentator zegt dat hij zijn werk „met veel plezier” doet, maar „ik ga er in de zomer wel mee stoppen. Wat ik dan ga doen, weet ik nog niet”, aldus Logtenberg. „Ik blijf gewoon werken voor NRC, ga me weer richten op reportages en onderzoeksjournalistiek, en wil in de toekomst zeker weer een boek schrijven.”

Volgens Logtenberg is „het vrij strakke format” van Op1 de belangrijkste reden dat hij met het presenteren van de talkshow stopt. „Iedere dag bespreken we drie of vier onderwerpen en daar heb ik niet altijd veel invloed op. Maar het programma staat. Er kijken dagelijks 850.000 mensen”, stelt hij in gesprek met de krant.

Logtenberg begon zijn Op1-carrière als presentator samen met Sophie Hilbrand. Later nam Nadia Moussaid het stokje van zijn collega-presentator over.