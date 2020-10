Nederlandse journaliste Daniëlle Kool mag stemmen voor Golden Globes

Kool, die vanuit Los Angeles schrijft voor Nederlandse media als het ANP, De Telegraaf en Veronica Magazine, is „erg vereerd” dat ze is toegelaten tot de prestigieuze filmclub. „Ik ben zeven jaar geleden naar Los Angeles vertrokken en zie dit toch wel als een kroon op mijn werk.”

Ze is niet de enige Nederlander tussen de zo’n negentig leden. Ook fotograaf Theo Kingma en journalist Diederik van Hoogstraten zijn lid. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap moet je woonachtig in en werkzaam zijn vanuit Zuid-Californië.

De Golden Globes worden volgend jaar op 28 februari uitgereikt. Dat is vanwege de coronacrisis bijna twee maanden later dan normaal, want meestal staat de ceremonie begin januari op de kalender. Het is nog niet bekend of er dan al weer een echte ceremonie plaats kan vinden of dat de filmprijzen online worden uitgereikt.