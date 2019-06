Temptation-Milou en Heikki wonen samen

„Ik ben naar Nederland verhuisd, naar Milou, nu wij weer samen zijn. En ik ben nu in Roosendaal een paar weekjes tot rust aan het komen. Volgende week begin ik in Roosendaal werk te zoeken!”, vertelt Heikki aan Shownieuws. „We hadden er nooit over gesproken, maar we dachten: als we Temptation hebben doorstaan, gaan we samenwonen.”

Ook laat de Vlaming weten zelfs open te staan voor een volgende grote stap. „Het hoeft niet vandaag of morgen, we zijn nog maar bijna 2 maanden weer samen, dus op het moment is het een beetje pril. Maar mocht Milou volgend jaar zeggen dat ze zwanger is, dan vind ik dat helemaal niet erg!”, aldus Heikki.