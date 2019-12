Zieke Willeke Alberti moet songfestivalfeestje missen

Willeke Alberti is geveld door de griep. Ⓒ Hollandse Hoogte

Willeke Alberti is zondag toch niet van de partij bij het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome. De 74-jarige zangeres, die Nederland in 1994 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, is herstellende van de griep.