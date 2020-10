Justin Bieber bewaart rug voor tatoeages van kinderen

„Ik ben nu wel klaar met mijn nek, denk ik”, grapt hij in de film, wijzend naar zijn vrouw Hailey Bieber. „Op verzoek van Hailey.” Op zijn rug heeft hij nog vrijwel niets. „Ik heb nog geen kinderen, dus ik zit eraan te denken om portretten van hen op mijn rug te laten zetten.”

In september 2018 stapte het koppel in het huwelijksbootje, maar Justin en Hailey zijn nog nooit zo gelukkig geweest als tijdens corona. „Hailey geeft me echt kracht en zorgt ervoor dat ik me Justin voel”, vertelt hij. „Ik denk dat we net aan het leren zijn hoe we binnen die relatie moeten navigeren. We zijn nu twee jaar bezig.”