Gemeente Essex: ’Rod Stewart brengt mensen in gevaar’

Stewart gebruikte zondag een schep om de kuilen in de weg voor zijn huis te repareren. De gemeente Essex dringt er nu op aan dat inwoners niet eigenhandig wegwerkzaamheden moeten uitvoeren en benadrukt dat het ’gevaarlijk’ is als mensen het voorbeeld van de zanger volgen. De gemeente laat echter wel weten de ’betrokkenheid’ van de zanger te ’waarderen’.

Beweegreden voor Stewart om de weg eigenhandig te repareren was dat de kuilen meermaals voor problemen hadden gezorgd. Zo kreeg een ambulance een klapband. Al zal dat voor Stewart misschien niet de belangrijkste reden zijn geweest om aan de weg te gaan werken. „Mijn Ferrari kan hier totaal niet doorheen”, zei de zanger in een video die hij op sociale media deelde. Gehuld in een veiligheidsvest liet Stewart de beschadigde weg zien. „Dit is hoe de weg eruitziet waar ik woon en dat is al jaren zo. En dus besloten ik en de jongens om het maar zelf te gaan doen.”