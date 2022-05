Dua Lipa gaf er bijna de brui aan door internettrollen

In gesprek met The Sun vertelt de zangeres dat ze zoveel last had van online pesterijen dat ze overwoog de muziek vaarwel te zeggen. „Er waren momenten dat ik erg aan mezelf twijfelde. Al was dat eigenlijk heel oneerlijk, want veel van die mensen die me berichten stuurden of online dingen over me schreven hadden nog nooit een show van me gezien.”

Ze ziet sociale media dan ook vooral als ’giftige plek’ waar mensen enkel ten koste van elkaar kunnen lachen. Inmiddels weet de popster beter om te gaan met alle negatieve aandacht en kan ze de opmerkingen van zich af laten glijden. „Als iemand iets zegt, stoort het me niet eens meer.”

Het is overigens mede dankzij Russel Brand dat ze weer zelfvertrouwen kreeg. „Ik wilde graag in therapie en hij kwam met een aanbeveling”, vertelde vorige maand in de At Your Service podcast. „Het was een hele intense periode. Het leven is een proces en ik dacht dat ik het inmiddels wel begreep maar toen veranderde alles weer. Ik heb enorm veel geleerd dit jaar. Ik ben mezelf op een andere manier gaan begrijpen en heb een vertrouwen dat ik eerder niet had. Ik ben niet dezelfde persoon die ik was.”